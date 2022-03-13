Разрешения на весеннюю охоту начали получать свердловчане

Разрешения на весеннюю охоту начали получать свердловчане
Разрешения на весеннюю охоту начали получать свердловчане
Сегодня, 15:16ОбществоФото: 1MI
Охотничьи разрешения на добычу пернатой дичи начали выдавать в Свердловской области.

Получить документы можно не ранее, чем за 45 дней до начала срока весенней охоты. Число разрешений устанавливается ежегодно, при этом учитываются численность ресурсов и нормы количества добычи. Заявления от охотников принимаются в МФЦ, на сайте Госуслуг, а также в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

В южных районах Свердловской области добывать диких птиц можно с 25 апреля по 4 мая, а в северных — с 5 по 14 мая. Охотиться разрешено на селезней, гусей, самцов глухарей и токующих тетеревов, а также вальдшнепов. Запрещено убивать птиц, занесенных в Красную книгу: лебедей, кроншнепов, турпанов, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Там отметили, что в 2021 году свердловчанам было выдано около 6,7 тысяч разрешений на весеннюю охоту.

Напомним, в декабре 2021 года охотник в свердловском селе пытался добить ударом приклада косулю и случайно выстрелил себе в живот. Мужчина погиб.

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Свердловская областьохотаразрешениедепартамент информполитики
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