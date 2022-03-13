Разрешения на весеннюю охоту начали получать свердловчане

Получить документы можно не ранее, чем за 45 дней до начала срока весенней охоты. Число разрешений устанавливается ежегодно, при этом учитываются численность ресурсов и нормы количества добычи. Заявления от охотников принимаются в МФЦ, на сайте Госуслуг, а также в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.