Разрешения на весеннюю охоту начали получать свердловчане

Получить документы можно не ранее, чем за 45 дней до начала срока весенней охоты. Число разрешений устанавливается ежегодно, при этом учитываются численность ресурсов и нормы количества добычи. Заявления от охотников принимаются в МФЦ, на сайте Госуслуг, а также в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира.
В южных районах Свердловской области добывать диких птиц можно с 25 апреля по 4 мая, а в северных — с 5 по 14 мая. Охотиться разрешено на селезней, гусей, самцов глухарей и токующих тетеревов, а также вальдшнепов. Запрещено убивать птиц, занесенных в Красную книгу: лебедей, кроншнепов, турпанов, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Там отметили, что в 2021 году свердловчанам было выдано около 6,7 тысяч разрешений на весеннюю охоту.
Напомним, в декабре 2021 года охотник в свердловском селе пытался добить ударом приклада косулю и случайно выстрелил себе в живот. Мужчина погиб.