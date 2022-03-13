Сетевики ограничили продажи косметики в одни руки и анонсировали рост цен

Накануне в точках продаж продукции компании Amway в Екатеринбурге покупатели стали сметать с полок весь ассортимент, представленный к продаже. По словам очевидцев, прилавки пустели на глазах. Причиной всему стало объявление руководства компании о повышении цен на свои товары. Редакция TagilCity связалась с самыми популярными в Нижнем Тагиле и Свердловской области сетевыми продавцами косметики и товаров для дома, чтобы узнать, какие перспективы ждут данный вид бизнеса в России и стоит ли клиентам закупать товары впрок.
За последние несколько дней жители Свердловской области практически опустошили прилавки с крупами, сахаром, солью, растительным маслом, мукой. При этом власти напоминают, что все поставки в регион идут без перебоев и дефицита товаров нет.
Не исключением стала и косметика, а также товары для дома. Покупательский бум задел даже ту сферу, которая считалось до последнего времени стабильной как в цене, так и в сроках доставки. Однако и здесь не обошлось без сбоев. Мы сейчас говорим о популярных в России марках сетевой косметики мировых брендов Oriflame, Avon, Amway и Mary Kay. Собственники последних двух марок находятся в США — государстве, которое ввело максимальное количество санкций в отношении России из-за ситуации на Донбассе.
В субботу, 12 марта, в свердловском офисе Amway на Куйбышева, 44д в Екатеринбурге было столпотворение из желающим приобрести товары бренда по старым ценам. Среди представителей компании распространяется информация о росте стоимости продукции со следующей недели.
Среди НПА [так называют своих сетевиков в компании, прим.ред.] прошла информация об увеличении цены. Многие и приехали в центральный офис Екатеринбурга затариться самыми ходовыми и популярными позициями, рассказала редакции представитель американской компании Елена.
Официально Amway о повышении цен ничего не говорит. На сайте нет информации и о том, что продажи в России могут прекратиться. Представители компании лишь сообщают о проблемах с регистрацией новых НПА посредством мобильного телефона, а также — по оплате продукции онлайн.
Руководители отделов продаж в России смогли обойти санкции и запреты тех стран, где производится продукция. В частности, в компании Mary Kay редакцию TagilCity.ru заверили, что продукция будет по-прежнему доставляться в Россию.
На наших складах достаточно продукции. Изменений в процессах размещения, сборки и отправки заказов нет. Заказы собираются и отгружаются со склада в Москве и склада в Новосибирске в стандартном режиме, поделились в компании.
Не смотря на санкции, говорят консультанты по красоте [так в Mary Kay называют представителей], отгрузка будет производиться со складов в Беларуси и Армении.
В свою очередь шведский бренд Oriflame, по словам руководителя компании Магнуса Брэнстром, останется на российском рынке наперекор санкциям.
Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России, цитируют директора компании СМИ.
У Шведской компании свой завод располагается в России, поэтому, как считают консультанты компании, проблем с поставками быть не должно. Зарывать предприятие и лишать работы тысячу сотрудников и миллионы консультантов по косметике [так в Oriflame называют своих представителей] руководство компании также не планирует.
Еще одна американская компания Avon ввела некоторые ограничения по поставкам. Однако завод в России закрывать не планирует.
Мы продолжаем производство в России, поддерживая наших Представителей. Мы считаем это важным шагом в поддержку женщин, чье благополучие напрямую зависит от бизнеса с Avon, и считаем, что ограничение доступа к продаже товаров окажет крайне негативное влияние на женщин и детей. В то же время, мы прекращаем экспорт из России, поставки в страны Восточной Европы будут осуществляться из Польши, сообщают официальные представители компании.
Если сетевики и остались в России, то стоимость товаров этих брендов будет расти, как и сырье, стоимость доставки, усложнение логистических цепочек и так далее.
Oriflame уже заявила о новый прайсах на продукцию — повышение цен на 20% уже произошло, а в свежем каталоге цены названы недействительными. Avon отменила ряд программ для своих представителей, но цены повышать планирует только в апреле, говорят сами сотрудники.
В Mary Kay поделились, что только эта сетевая организация пока повышать цены не планирует.
На сегодня «Мэри Кэй» единственная компания в России, которая заморозила цены на косметику в марте–апреле,пояснили TagilCity.ru консультанты по красоте.
Однако в обоих американских компаниях уже ввели ограничения по количеству товаров на одного консультанта — не больше несколько штук в руки наиболее ходовых и популярных моющих и косметических средств. Как пояснили редакции в Amway, такие ограничения направлены на то, чтобы у всех НПА была возможность получить тот или иной товар. Практически аналогичный ответ дали и в Mary Kay.
Почти все представители косметических брендов говорят о том, что санкции только предоставили больше возможностей для развития их компаний.
Нам только сделали лучше — мировые бренды уходят с прилавков магазинов. А потребители, привыкшие к качественной продукции будут готовы ее заменить только товарами аналогичного уровня, которые представлены в наших линейках. Ниша косметических товаров и услуг начала освобождаться, поэтому нельзя не использовать шанс ее занять, рассказала TagilCity.ru консультант одной из сетевых компаний.
Еще одна иностранная сетевая компания Avon, официальный офис которой находится в США, заявила о поддержке своих консультантов на Украине.
В Avon мы находимся в прямом контакте с нашими командами, затронутыми конфликтом, постоянно проверяя их безопасность и благополучие. На Украине мы увеличили выплаты заработной платы нашим сотрудникам и сохраним заработную плату нашим лидерам продаж и менеджерам зон, говорится на официальном сайте компании.
При этом русскоязычный сайт Avon не работает вторые сутки.
Напомним, с российского рынка из-за санкций ушли несколько мировых брендов косметических средств — Herbalife Nutrition, Sephora, Guerlain, Dior, Givenchy, Acqua Di Parma, Kenzo, Benefit, Estee Lauder, MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, Frederic Malle и другие.