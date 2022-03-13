Сетевики ограничили продажи косметики в одни руки и анонсировали рост цен

Не исключением стала и косметика, а также товары для дома. Покупательский бум задел даже ту сферу, которая считалось до последнего времени стабильной как в цене, так и в сроках доставки. Однако и здесь не обошлось без сбоев. Мы сейчас говорим о популярных в России марках сетевой косметики мировых брендов Oriflame, Avon, Amway и Mary Kay. Собственники последних двух марок находятся в США — государстве, которое ввело максимальное количество санкций в отношении России из-за ситуации на Донбассе.