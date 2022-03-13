Сетевики ограничили продажи косметики в одни руки и анонсировали рост цен

Сетевики ограничили продажи косметики в одни руки и анонсировали рост цен
Сетевики ограничили продажи косметики в одни руки и анонсировали рост цен
Сегодня, 12:09ОбществоФото: pixabay.com

Свердловские сетевики поднимают цены и ограничивают продажи продукции

Руководители иностранных сетевых компаний по продаже косметики и товаров для дома предупредили своих представителей в Свердловской области о поднятии цен. Представители крупнейших сетевиков в России рассказали редакции TagilCity.ru, что ждать их клиентам на фоне санкций и стоит ли закупать продукцию впрок.

Накануне в точках продаж продукции компании Amway в Екатеринбурге покупатели стали сметать с полок весь ассортимент, представленный к продаже. По словам очевидцев, прилавки пустели на глазах. Причиной всему стало объявление руководства компании о повышении цен на свои товары. Редакция TagilCity связалась с самыми популярными в Нижнем Тагиле и Свердловской области сетевыми продавцами косметики и товаров для дома, чтобы узнать, какие перспективы ждут данный вид бизнеса в России и стоит ли клиентам закупать товары впрок.

Покупательский бум

За последние несколько дней жители Свердловской области практически опустошили прилавки с крупами, сахаром, солью, растительным маслом, мукой. При этом власти напоминают, что все поставки в регион идут без перебоев и дефицита товаров нет.

Не исключением стала и косметика, а также товары для дома. Покупательский бум задел даже ту сферу, которая считалось до последнего времени стабильной как в цене, так и в сроках доставки. Однако и здесь не обошлось без сбоев. Мы сейчас говорим о популярных в России марках сетевой косметики мировых брендов Oriflame, Avon, Amway и Mary Kay. Собственники последних двух марок находятся в США — государстве, которое ввело максимальное количество санкций в отношении России из-за ситуации на Донбассе.

В субботу, 12 марта, в свердловском офисе Amway на Куйбышева, 44д в Екатеринбурге было столпотворение из желающим приобрести товары бренда по старым ценам. Среди представителей компании распространяется информация о росте стоимости продукции со следующей недели.

Среди НПА [так называют своих сетевиков в компании, прим.ред.] прошла информация об увеличении цены. Многие и приехали в центральный офис Екатеринбурга затариться самыми ходовыми и популярными позициями, рассказала редакции представитель американской компании Елена.

Официально Amway о повышении цен ничего не говорит. На сайте нет информации и о том, что продажи в России могут прекратиться. Представители компании лишь сообщают о проблемах с регистрацией новых НПА посредством мобильного телефона, а также — по оплате продукции онлайн.

Легально обойти запреты и остаться на рынке

Руководители отделов продаж в России смогли обойти санкции и запреты тех стран, где производится продукция. В частности, в компании Mary Kay редакцию TagilCity.ru заверили, что продукция будет по-прежнему доставляться в Россию.

На наших складах достаточно продукции. Изменений в процессах размещения, сборки и отправки заказов нет. Заказы собираются и отгружаются со склада в Москве и склада в Новосибирске в стандартном режиме, поделились в компании.

Не смотря на санкции, говорят консультанты по красоте [так в Mary Kay называют представителей], отгрузка будет производиться со складов в Беларуси и Армении.

В свою очередь шведский бренд Oriflame, по словам руководителя компании Магнуса Брэнстром, останется на российском рынке наперекор санкциям.

Косметическая компания Oriflame идет против течения и решает продолжить продажи в России, цитируют директора компании СМИ.

У Шведской компании свой завод располагается в России, поэтому, как считают консультанты компании, проблем с поставками быть не должно. Зарывать предприятие и лишать работы тысячу сотрудников и миллионы консультантов по косметике [так в Oriflame называют своих представителей] руководство компании также не планирует.

Еще одна американская компания Avon ввела некоторые ограничения по поставкам. Однако завод в России закрывать не планирует.

Мы продолжаем производство в России, поддерживая наших Представителей. Мы считаем это важным шагом в поддержку женщин, чье благополучие напрямую зависит от бизнеса с Avon, и считаем, что ограничение доступа к продаже товаров окажет крайне негативное влияние на женщин и детей. В то же время, мы прекращаем экспорт из России, поставки в страны Восточной Европы будут осуществляться из Польши, сообщают официальные представители компании.

По чём нынче красота

Если сетевики и остались в России, то стоимость товаров этих брендов будет расти, как и сырье, стоимость доставки, усложнение логистических цепочек и так далее.

Oriflame уже заявила о новый прайсах на продукцию — повышение цен на 20% уже произошло, а в свежем каталоге цены названы недействительными. Avon отменила ряд программ для своих представителей, но цены повышать планирует только в апреле, говорят сами сотрудники.

В Mary Kay поделились, что только эта сетевая организация пока повышать цены не планирует.

На сегодня «Мэри Кэй» единственная компания в России, которая заморозила цены на косметику в марте–апреле,пояснили TagilCity.ru консультанты по красоте.

Однако в обоих американских компаниях уже ввели ограничения по количеству товаров на одного консультанта — не больше несколько штук в руки наиболее ходовых и популярных моющих и косметических средств. Как пояснили редакции в Amway, такие ограничения направлены на то, чтобы у всех НПА была возможность получить тот или иной товар. Практически аналогичный ответ дали и в Mary Kay.

Есть ли будущее у сетевиков

Почти все представители косметических брендов говорят о том, что санкции только предоставили больше возможностей для развития их компаний.

Нам только сделали лучше — мировые бренды уходят с прилавков магазинов. А потребители, привыкшие к качественной продукции будут готовы ее заменить только товарами аналогичного уровня, которые представлены в наших линейках. Ниша косметических товаров и услуг начала освобождаться, поэтому нельзя не использовать шанс ее занять, рассказала TagilCity.ru консультант одной из сетевых компаний.

Еще одна иностранная сетевая компания Avon, официальный офис которой находится в США, заявила о поддержке своих консультантов на Украине.

В Avon мы находимся в прямом контакте с нашими командами, затронутыми конфликтом, постоянно проверяя их безопасность и благополучие. На Украине мы увеличили выплаты заработной платы нашим сотрудникам и сохраним заработную плату нашим лидерам продаж и менеджерам зон, говорится на официальном сайте компании.

При этом русскоязычный сайт Avon не работает вторые сутки.

Напомним, с российского рынка из-за санкций ушли несколько мировых брендов косметических средств — Herbalife Nutrition, Sephora, Guerlain, Dior, Givenchy, Acqua Di Parma, Kenzo, Benefit, Estee Lauder, MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty, Frederic Malle и другие.

Сюжеты:
ЭксклюзивЦеныЕкатеринбургНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьценаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы