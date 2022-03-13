Тагильчанка Анна Моторная стала главным режиссером Большого театра Беларуси

В 1991 году Анна Моторная окончила Гродненское государственное музыкальное училище по специальности хорового дирижирования, а затем Белорусскую государственную академию музыки. Также тагильчанка получила специальность режиссера музыкального театра.
Она работала в хоровом коллективе Белорусского государственного академического музыкального театра, где с 1997 года заняла должность хормейстера.
Анна Моторная принимала участие в постановках рок-оперы «Юнона и Авось», «Приключения бременских музыкантов», «Дон Жуан в Севилье» и других спектаклей.
Напомним, артисты Драмтеатра из Нижнего Тагила включены в федеральную программу «Большие гастроли». Они будут выступать во всех 85 регионах России.