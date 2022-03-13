Тагильчанка Анна Моторная стала главным режиссером Большого театра Беларуси

Тагильчанка Анна Моторная стала главным режиссером Большого театра Беларуси

Тагильчанка Анна Моторная стала главным режиссером Большого театра Беларуси

Сегодня, 11:14
Общество
Фото: официальная страница Большого театра Беларуси
Уроженка Нижнего Тагила Анна Моторная заняла должность главного режиссера Большого театра Беларуси.

В 1991 году Анна Моторная окончила Гродненское государственное музыкальное училище по специальности хорового дирижирования, а затем Белорусскую государственную академию музыки. Также тагильчанка получила специальность режиссера музыкального театра.

Она работала в хоровом коллективе Белорусского государственного академического музыкального театра, где с 1997 года заняла должность хормейстера.

Анна Моторная принимала участие в постановках рок-оперы «Юнона и Авось», «Приключения бременских музыкантов», «Дон Жуан в Севилье» и других спектаклей.

Напомним, артисты Драмтеатра из Нижнего Тагила включены в федеральную программу «Большие гастроли». Они будут выступать во всех 85 регионах России.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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