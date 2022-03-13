Запасы продуктов есть: свердловчан просят не скупать массово крупы, сахар и соль

За последние несколько дней жители Свердловской области практически опустошили прилавки с крупами, сахаром, солью, растительным маслом, мукой. Накануне ажиотаж был и в таких ритейлерах, как «Светофор», «Маяк» и «Доброцен». В Нижнем Тагиле продавцы на торговых базах говорят, что люди скупают муку и сахар 50-киллограммовыми мешками. Крупа уходит в объемах по 10-20 килограмм в одни руки.
Например, жители близлежащих деревень предпочитают раз в месяц выезжать в город за продуктами, которые хранятся долго. Собеседник редакции поделился, что его ждало разочарование, когда он в очередной раз привычным маршрутом приехал за крупой для животных в Нижний Тагил.
Приехал как обычно в субботу на базу купить животным крупы, а ее нет. Это ужас какой-то. Геркулес и ячневая крупа никогда не пользовались таким спросом, всегда были в наличии на складах. А тут пришлось объехать все точки, чтобы найти, рассказал редакции житель поселка Висим Сергей.
Аналогично крупе в магазинах тагильчане массово скупают соль и сахар. За последние сутки в соцсетях люди стали делиться информацией, где можно эти товары приобрести и по какой цене. Так на вопрос одного из наших читателей, где сахар дешевле, подписчики дали координаты магазина.
Беги в Ленту 5кг — 280р…свободно, без ажиотажа… Беги, Форест, беги!посоветовал Максим.
Наш подписчик Александр поделился, что накануне приобрел сахар по низкой цене в местном магазине, а на следующий день этого товара уже не было в наличии.
На днях купил по 58 рублей, на следующий день сахара там уже не было и всё ещё нет. Торговые сети по ходу продают оптовикам, либо держат на складах,сообщил читатель TagilCity.ru.
Свердловские чиновники напоминают жителям региона, что поставки товаров и продуктов на Урале идут регулярно и в необходимом объеме. Поэтому причин паниковать нет:
У нас товаров как первой необходимости, повседневного спроса, так и продуктов — достаточно. Перебоев в поставке продуктов питания нет никаких. Будьте благоразумны, обратилась к уральцам президент Ассоциации товароведов-менеджеров Екатеринбурга Ольга Васькова.