Абитуриенты из г. Нижний Тагил этой осенью будут поступать в УрФУ

И если это ещё под вопросом, то абитуриенты осенью уже точно будут поступать не в УГТУ-УПИ, а в УрФУ. Накануне премьер-министр России Владимир Путин подписал приказ, по которому УГТУ-УПИ формально перестаёт существовать, а на его базе появляется долгожданный Уральский федеральный университет. УрФУ будет состоять из более чем 20-ти институтов. 2-х из них – нижнетагильский и каменск-уральскийфилиалы УПИ, отметил директор нижнетагильского филиала УГТУ-УПИ Владимир Пегашкин. Не совсем пока ясна внутренняя структура институтов – будут ли они делиться на факультеты или на кафедры. От этого зависит, как будет называться нижнетагильский машиностроительный техникум, сегодня являющийся факультетом НТИ УГТУ-УПИ. И в любом случае в нижнетагильском институте останется военная кафедра.