Десятки должников по оплате услуг ЖКХ погасили долги

Эти первые итоги работы раздела официального сайта "Агентства по сбору коммунальных платежей" специалисты называют очень показательными.Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь агентства Ксения Ремезова, больше всего с долгами рассчитались жители уральской столицы – 34 человека из 255-ти в базе данных, а также трое тагильчан, из 19-ти, попавших в списки. При этом есть и обратный процесс. В список тагильчан-должников добавились 7 новых имен, отмечает НаканунеРу.