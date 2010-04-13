Десятки должников по оплате услуг ЖКХ погасили долги
13 апреля 2010, 16:31ОбществоArtem
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Десятки должников по оплате услуг ЖКХ погасили долги, поспешив «покинуть» черный список неплательщиков, вывешенный в Интернет.
Эти первые итоги работы раздела официального сайта "Агентства по сбору коммунальных платежей" специалисты называют очень показательными.Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь агентства Ксения Ремезова, больше всего с долгами рассчитались жители уральской столицы – 34 человека из 255-ти в базе данных, а также трое тагильчан, из 19-ти, попавших в списки. При этом есть и обратный процесс. В список тагильчан-должников добавились 7 новых имен, отмечает НаканунеРу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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