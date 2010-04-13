Дополнительный транспорт курсировал сегодня в г. Нижний Тагил
13 апреля 2010, 16:25ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Родительский день, именуемый Радоницей, отмечают сегодня православные верующие.
В этот день принято посещать кладбища и молиться за упокой душ умерших. Поэтому до городских кладбищ сегодня в Нижнем Тагиле были пущены дополнительные автобусы и маршрутные такси рассказали в комитете по городскому хозяйству.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей