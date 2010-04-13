Максим Газизов из г. Нижний Тагил стал победителем международного турнира в Турции
13 апреля 2010, 16:14ОбществоArtem
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Представитель спортклуба «Спутник» Максим Газизов стал победителем международного турнира «Премьер-министр» по боксу, завершившегося в Турции.
В первом круге Газизов одержал победу над израильтянином Артемом Маслий со счетом 2:0. В четвертьфинале Максим с большим преимуществом победил хозяина ринга Улус Кая – 8:0. В полуфинале ученик Александра Малышева переиграл по очкам грузинского атлета Яба Кошиташвили – 5:2. В финальном бою был повержен еще один турецкий боксер Адем Киличчи – 4:1. Это уже вторая победа Максима Газизова на крупных международных соревнованиях. Как напоминает пресс-служба «Спутника», в феврале тагильчанин стал обладателем золота на «Мемориале Иштвана Боская» в Венгрии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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