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Пожар в г. Нижний Тагил – один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар в г. Нижний Тагил – один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок

13 апреля 2010, 16:42ОбществоArtem
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