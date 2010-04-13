Пожар в г. Нижний Тагил – один человек погиб, трое пострадали, в том числе ребенок

Еще трое, в том числе маленький ребенок, находятся в больнице с отравлением продуктами горения. Как рассказали нам в противопожарной службе города, сообщение о возгорании поступило вчера в 17.36. Женщина рассказала, что вспыхнул пожар в квартире дома 80 на Ленинградском проспекте. На момент возгорания в помещении находились 5 человек. Муж, жена, их ребенок и двое знакомых. Взрослые пили. По предварительной версии, один из гостей сел в кресло, закурил и уснул. Упавшая сигарета и могла стать причиной несчастья. Виновник погиб на месте. Двое взрослых и 4-хлетний мальчик доставлены в больницу. Не пострадала только хозяйка квартиры. Она, увидев возгорание, выбежала из дома, чтобы позвонить в пожарную охрану. Впрочем, точную картину происшествия еще предстоит установить. Пострадавшие пока путаются в показаниях.