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Продолжительность апрельского снегопада в г. Нижний Тагил удивляет метеорологов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Продолжительность апрельского снегопада в г. Нижний Тагил удивляет метеорологов

13 апреля 2010, 16:12ОбществоArtem
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