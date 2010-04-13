Продолжительность апрельского снегопада в г. Нижний Тагил удивляет метеорологов

Ведь, в принципе, снег на Урале в апреле – не такое уж и редкое явление. К тому же интенсивность снегопада умеренная. А вот то, что длился ни много, ни мало 16 часов – это редкость, рассказали нам на нижнетагильской метеостанции. За это время выпало 7,5 миллиметров снега. Напомню, что объём выпавшего снега измеряется в специальных сосудах после того, как растает. Между тем, синоптики свердловского Гидрометцентра успокаивают: весеннее тепло вернется в Нижний Тагил уже на этой неделе. Как ожидается, уже в четверг погода начнет улучшаться, и воздух снова будет прогреваться до заметных плюсовых отметок.