С начала года с места ДТП скрылись 163 свердловских водителя

В результате этих инцидентов в текущем году погибло 7 человек, пострадало – 175. Об этом сообщает «УралПолит.Ru» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД. По словам Госавтоинспекторов, в целом им удается справляться с ситуацией и находить водителей, скрывающихся с мест ДТП. Однако некоторым из нарушителей все-таки удается избегать заслуженного наказания. Причиной тому, считают инспекторы, зачастую становится общественный нигилизм, когда свидетели ДТП не готовы помочь милиционерам в поисках – многие не хотят брать на себя ответственность. В этом плане показателен недавний пример с водителем Тойоты Камри, сбившим 9-летнюю девочку – скрывшегося с места ДДТ водителя искали всем миром. Многие владельцы машин аналогичной марки лично явились в УГИБДД, чтобы доказать свою непричастность к трагедии.