Сотни свердловских объектов могут представлять интерес для террористов
13 апреля 2010, 16:34ОбществоArtem
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Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника МЧС области Сергей Кучеров.
Он отметил, что спасатели готовы к предупреждению террористических проявлений и ликвидации их последствий, пишет ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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