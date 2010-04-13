- Свердловские власти планируют удешевить строительство детсадов
Правительство Свердловской области намерено удешевить стоимость строительства детских дошкольных учреждений.
Об этом, как пишет УралПолитРу, заявил премьер Анатолий Гредин. По его словам, уже подготовлен проект специальной программы, предусматривающей ликвидацию дефицита мест в детских садах до 2015 года. Программа включает в себя три основных направления работы. В частности, за счет доукомплектации уже существующих детских садов планируется создать 11,5 тысяч мест, за счет возврата ранее перепрофилированных дошкольных учреждений – 13,5 тысяч мест, за счет строительства новых детсадов – 27,5 тысяч мест. При этом Анатолий Гредин отметил, что правительство области намерено вдвое сократить стоимость строительства одного места в детском саду: с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. Министерству строительства региона поручено разработать типовые проекты детских садов на 75, 130 и 275 мест. Сегодня, по данным правительства, своей очереди в детсады ждут 52 тысячи свердловских детей.
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