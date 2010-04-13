- Свердловские власти планируют удешевить строительство детсадов

Об этом, как пишет УралПолитРу, заявил премьер Анатолий Гредин. По его словам, уже подготовлен проект специальной программы, предусматривающей ликвидацию дефицита мест в детских садах до 2015 года. Программа включает в себя три основных направления работы. В частности, за счет доукомплектации уже существующих детских садов планируется создать 11,5 тысяч мест, за счет возврата ранее перепрофилированных дошкольных учреждений – 13,5 тысяч мест, за счет строительства новых детсадов – 27,5 тысяч мест. При этом Анатолий Гредин отметил, что правительство области намерено вдвое сократить стоимость строительства одного места в детском саду: с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. Министерству строительства региона поручено разработать типовые проекты детских садов на 75, 130 и 275 мест. Сегодня, по данным правительства, своей очереди в детсады ждут 52 тысячи свердловских детей.