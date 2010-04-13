В прокат выходит экранизация произведения Владислава Крапивина

Название фильма - "Легенда острова Двид". Ленту снял в Екатеринбурге ученик Петра Тодоровского Анарио Мамедов. По сюжету, мальчик Женя попадает на таинственный остров, - пишет Weburg.ru. Местный правитель следит за порядком, а провинившихся ждет встреча с разгневанным спрутом. Но существует легенда о юном рыцаре, который освободит жителей. Одну из ролей - Чарли-Крикунчинка - сыграл музыкант группы "Чайф" Владимир Бегунов.