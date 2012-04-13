Автомобилистам помогает LADA Assistance

Фактически крупнейший российский автопроизводитель предложил своим потребителям некую страховку от неприятностей на дорогах. При необходимости держатели карт LADA Assistance могут вызвать так называемых «дорожных ангелов» – специалистов, которые помогут открыть машину, если ключи остались в салоне, а двери заблокировались, подвезут топливо, заменят колесо, доставят на эвакуаторе к ближайшему дилеру и предложат еще целый набор услуг. Причем, сделают это совершенно безвозмездно для владельца машины.