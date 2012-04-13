Автомобилистам помогает LADA Assistance
13 апреля 2012, 16:23ОбществоВалерия Лошкарева
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В конце прошлого года АВТОВАЗ запустил в 60 регионах России программу экстренной помощи на дорогах LADA Assistance. Но лишь в течение апреля те покупатели, которые приобретут автомобили LADA Priora и LADA Kalina у официальных дилеров LADA, получат карты этой программы бесплатно.
Фактически крупнейший российский автопроизводитель предложил своим потребителям некую страховку от неприятностей на дорогах. При необходимости держатели карт LADA Assistance могут вызвать так называемых «дорожных ангелов» – специалистов, которые помогут открыть машину, если ключи остались в салоне, а двери заблокировались, подвезут топливо, заменят колесо, доставят на эвакуаторе к ближайшему дилеру и предложат еще целый набор услуг. Причем, сделают это совершенно безвозмездно для владельца машины.
Кроме покупателей LADA Priora и LADA Kalina, LADA Assistance доступна и другим владельцам вазовских машин, но уже за плату. Специалисты свидетельствуют о востребованности нового сервиса и говорят об ограниченном остатке карт.
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