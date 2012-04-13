Чье фото круче? Тагильчане устраивают фотобаттлы «ВКонтакте»

На этот вопрос ответят участники группы «FoToBaTL...для наших» «ВКонтакте». В описании к группе администраторы добавляют, что она создана специально для тагильчан. Администраторы размещают фотографии парами, и делают под ними голосование, а потом подводят итоги.

Пользователи сами выкладывают фотографии в группу, а мы делаем баттлы и посылаем им информацию о том, что они в нем участвуют рассказывает один из администраторов группы 16-летний Андрей Лонин.

Группа открылась на днях, по словам второго администратора Эдуарда Девятых, которому, также как и Андрею, 16 лет, ей всего пять дней от роду. Но, несмотря на столь юный возраст, «FoToBaTL...для наших» имеет уже более 100 участников и ответил на вопрос «Чья фотка круче?» ровно 35 раз. Как рассказал Андрей, создать эту группу ребят попросила знакомая девушка. Ох уж, эти девчонки, всегда вы толкаете ребят на решительные поступки!