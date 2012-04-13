Как встречали весну 1937 года в Нижнем Тагиле: вести с полей, «любовные утехи рыбы» и строительство нового роддома

Пункт 1. Прилет птиц

В окрестностях Нижнего Тагила поселились первые пернатые весенние гости, прилетели утки и жаворонки. Несмотря на дующий норд-ост, из глубокой синевы неба несется бодрая песнь певца полей. Глухарь и косач начали свою робкую любовную песнь. Вешние воды, устремляясь в городской пруд, скоро возмутят материк и рыба, хватив свежей воды, богатой кислородом, бросится на пойму в поисках добычи и любовных утех. Рыбаки с нетерпением ждут этот момент пишет корреспондент «Тагильского рабочего» в рубрике «Блок-нот натуралиста».

Действительно, блокнот натуралиста. Всегда думала, что только люди, некоторые приматы и дельфины занимаются «любовными утехами». Не так подробно и со знанием дела, но корреспонденты Tagilcity.ru тоже писали новости о прилете птициз теплых краев.

С наступлением весны на Урал начали прилетать пернатые гости. Первыми в Тагил из перелетных птиц прилетели грачи. 11 апреля прилетели ястребы. Вслед за ними, как сообщает метеорологическая станция, прибыли скворцы и жаворонки.

Пункт 2. Новости с полей

Для колхозов Тагильского района городской земельный отдел забронировал 2 тысячи тонн семенного картофеля. Любой колхоз может приехать и получить для посева необходимое количество семенного картофеля гласит новость «Забронирован семенной картофель».

В Свердловской области начинаются полевые работы. В Пермском, Усинском и других районах на полевые участки выезжают тракторные бригады пишут в новости «На полях».

Животноводческий совхоз Кировского золотопродснаба не подготовился к весеннему севу. Заместитель начальника продснаба тов. Староверов только сейчас взялся отгружать семена в распутницу за 60 километров. 35 тонн овса имеют всхожесть 38 процентов. Они непригодны для посева. Как видно, партийные и советские организации Кировского района безответственно относятся к подготовке к севу сообщает В.И. в новости «Овес непригоден для посева».

Пункт 3. Чудеса агрономии

Весной, когда расцветут плодовые деревья в саду Рудого, на Красноармейской улице, в течение 3-4 дней научными работниками будет производиться искусственное оплодотворение яблонь, груш, выращенных на Урале, крупными мичуринскими сортами. В эти дни участие в научной работе могут принять садоводы-любители и руководители колхозных садоводческих бригад. Желающие принять участие должны заранее связаться с садоводом К.Рудым сообщается в новости «Гибридизация яблонь».

Колхоз «Трудовик», имеющий небольшой сад, должен весной на площади 5,8 гектара заложить промышленный сад. Здесь будут посажены яблони, вишни, смородина, малина, крыжовник. Колхоз «Свободный путь» закладывает сад на площади 4 гектара. Разбивают сады колхозы «Новый быт» и «Победа» Лайского сельсовета пишут в новости «Фруктовые сады в колхозах».

Пункт 4. Строительство родильного дома

Весна, как известно, пора любви. А дети – цветы жизни, плоды этой самой любви. Думаю, одной из самых позитивных весенних новостей для наших бабушек и дедушек стала весть о строительстве нового роддома в Нижнем Тагиле.

Новый родильный дом, который мы начинаем строить рассчитан на 50 коек. Для родильного дома будет возведено большое двухэтажное здание объемом в 10 тысяч кубометров. Проект здания сделан с таким расчетом, чтобы создать роженицам и медицинскому персоналу максимальные удобства. Намечено оборудовать два родильных отделения, операционные, рентгеновский кабинет. Для подъема рожениц на второй этаж устраивается специальный лифт. Родильный дом должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре этого года. На строительство отпущено 700 тысяч рублей рассказал корреспонденту «Тагильского рабочего» завотделом здравоохранения Нижнего Тагила тов. Скалкин.

Пункт 5. Весенняя поэзия

Забавное по нынешним меркам и, кажется, совсем недетское по идеологии, детское стихотворение поэта Анатолия Строганова опубликовано на первой полосе одного из апрельских выпусков газеты.

Детская весенняя…

Жгучий, гремучий,

Веселый ручей –

Ручей веселый!

Эй, капитаны

Больших кораблей,

Медлите что вы?

Весна наступила, Звенит ручей –

Ручей веселый!

Много могучих Плывет кораблей – К бою готовы!

Жгучий, гремучий, -

Веселый ручей, -

Ручей веселый!

Буря ударила

И корабль –

Тонет сосновый!

Весна разгорелась –

Бушуют ручьи, Волны играют! Но капитаны

Свои корабли

Смело спасают!

Жгучий, гремучий,

Веселый ручей –

Ручей веселый!

Много могучих

Плывет кораблей –

К бою готовы!