Куда уходят деньги, или какие дороги в 2012 году будут отремонтированы

Работы по проспекту Мира будет вести компания «Тагилдорстрой», ее руководитель Владимир Юрченко сообщил, что при благоприятных дорожных условиях все работы будут окончены уже к 10-15 мая. В прошлом году установлены поребрики, положена половина слоя асфальта. Сейчас осталось провести некоторые земляные работы, укрепить поребрики и уложить конечный слой асфальта. Уже в апреле начнутся подготовительные работы, а в начале мая - фрезерование улицы. На Октябрьском проспекте большая часть работ также сделана, также осталось положить верхний слой асфальта. По Вагонке, к сожалению, данных нет - представителей подрядчика, который ремонтирует проспект Вагоностроителей, на совещании не было.

Однако 100 миллионов - это сумма, которая уже распределена и с ней все понятно. Как сказала Валентина Исаева, в бюджете города появится еще 405 миллионов рублей, 200 из них придут в Нижний Тагил уже на ближайшей неделе.

В этом году планируется расширить железнодорожный переезд по улице Фрунзе, у кинотеатра «Урал». Как рассказал представитель ВГОКа, уже в мае будет готова проектная документация по этому участку, а в июне-июле проект будет реализован.

На Вагонке планируется ремонт Восточного шоссе от улицы Трикотажников до Орджоникидзе - в рамках этого проекта будет отремонтировано как дорожное полотно, так и построены 2 надземных пещеходных перехода, реконструированы трамвайные пути. Уже в мае будет обнародован этот масштабный проект, требующий минимум 200-300 миллионов рублей.

Тагилстрой также не останется без внимания в 2012 году - НТМК выделяет 50 миллионов рублей на ремонт улицы Металлургов. Ревизия этой дороги была недавно проведена «Тагилдорстроем» и ее результаты были направлены ответственным лицам, которые готовят сметную документацию. Как отметила Глава города, в ремонт данной дороги должен входить и ремонт трамвайных путей. О том, что именно ждет жителей Тагилстроя - мы расскажем чуть позже, когда пройдет рабочее совещание по вопросам ремонта улицы Металлургов.