На Уралхимпласте выбрали лучшего электромонтера

Как сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт», победителем конкурсаэлектромонтеровстал Денис Семенов. В компании он с 2003 года, прежденеоднократно участвовал и лидировал в профессиональных турнирах. Навтором месте – Евгений Серов, прошлогодний фаворит состязаний. Натретьем – Сергей Антонов.