На Уралхимпласте выбрали лучшего электромонтера
13 апреля 2012, 08:28Общество
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На звание лучшего по профессии номинировались 7 представителей электрослужбы компании. Большинство из них трудятся на предприятии 10-15 лет.
Как сообщает пресс-служба ОАО «Уралхимпласт», победителем конкурсаэлектромонтеровстал Денис Семенов. В компании он с 2003 года, прежденеоднократно участвовал и лидировал в профессиональных турнирах. Навтором месте – Евгений Серов, прошлогодний фаворит состязаний. Натретьем – Сергей Антонов.
Лучшие по профессии получат денежные премии – 5000, 4000 и 3000 рублейсоответственно. Все участники – поощрительные призы от профсоюзногокомитета Уралхимпласта.
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