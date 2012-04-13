Неопытные пользователи в будущем могут создавать приложения для iPhone
13 апреля 2012, 10:38ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Apple может создать программный инструмент, который позволит создавать приложения для ее мобильных устройств, не обладая знаниями в области программирования, пишет сайт AppleInsider со ссылкой на патентную заявку компании.
Такой продукт позволит пользователям, незнакомым с программированием, создавать несложные программы в визуальном редакторе. В настоящее время официальный пакет для разработки программ дляоперационной системы Apple iOS позволяет создавать интерфейс приложений вграфическом режиме, однако управляющий код все равно необходимо писатьна языке программирования Objective-C.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей