Неопытные пользователи в будущем могут создавать приложения для iPhone

Такой продукт позволит пользователям, незнакомым с программированием, создавать несложные программы в визуальном редакторе. В настоящее время официальный пакет для разработки программ дляоперационной системы Apple iOS позволяет создавать интерфейс приложений вграфическом режиме, однако управляющий код все равно необходимо писатьна языке программирования Objective-C.