Ребята из тагильских детских домов освоят езду верхом на лошадях, пони, ослах и верблюде

Прогулки организует нижнетагильский родительский комитет и конный клуб«Олимп». «ЕВРАЗ-НТМК» предоставляет бесплатный автобус для детей.

На конные прогулки будут приезжать до 20 ребят. На поле вблизи конногоклуба каждый из них сможет освоить азы верховой езды в сопровожденииинструктора.

В распоряжении конного клуба не только лошади, но еще и пони, ослы идаже верблюд. Все животные будут участвовать в катании, рассказалаинструктор конного клуба «Олимп» Алена. Каждый раз выбор животных и их количество будет зависеть от того,какую группу ребят будут встречать в конном клубе. Например, длямалышей инструкторы возьмут на прогулку пони.

По словам Алены, 10-15 минут общения с лошадьюдостаточно для того, чтобы день прошел хорошо. А у ребят будет околодвух часов!

Организаторы планируют охватить как можно больше детских домов и центровсоцреабилитации для детей. На сегодняшний день о желании участвовать в прогулках заявили детскийдом № 5 на Вагонке, социально-реабилитационные центры «Улыбка» и«Радуга», рассказал TagilCity.ru член родительского комитета МихаилМохов.

Пока планируется катание только для здоровых детей. Но в клубе есть лошадь, которая обучена для прогулок с детьми с ДЦП.