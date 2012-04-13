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Ребята из тагильских детских домов освоят езду верхом на лошадях, пони, ослах и верблюде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребята из тагильских детских домов освоят езду верхом на лошадях, пони, ослах и верблюде

13 апреля 2012, 13:35ОбществоОльга
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