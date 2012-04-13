Российские такси с пятницы будут ездить по новым правилам

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе российской Госавтоинспекции,кроме того, в правила внесена норма, позволяющая легковым такси двигаться по полосам для маршрутных транспортных средств.

Водительлегкового такси должен иметь при себе и передавать сотрудникам полициидля проверки соответствующее разрешение на осуществление деятельностипо перевозке пассажиров и багажа отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил,что исключены нормы о необходимости водителю иметь при себеи передавать сотрудникам полиции для проверки талон о техосмотре,а также размещать его в правом нижнем углу ветрового стекла. С 1 января2012 года талон требуется только для покупки полиса ОСАГО.