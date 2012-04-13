Российские такси с пятницы будут ездить по новым правилам
13 апреля 2012, 10:27ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Новые правила дорожного движения, согласно которым такси должны быть оборудованы таксометрами, разукрашены в «шашечку», а на крыше должен стоять оранжевый фонарь, вступают в силу в России с пятницы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе российской Госавтоинспекции,кроме того, в правила внесена норма, позволяющая легковым таксидвигаться по полосам для маршрутных транспортных средств.
Водительлегкового такси должен иметь при себе и передавать сотрудникам полициидля проверки соответствующее разрешение на осуществление деятельностипо перевозке пассажиров и багажа отметил сотрудник пресс-службы.
Он добавил,что исключены нормы о необходимости водителю иметь при себеи передавать сотрудникам полиции для проверки талон о техосмотре,а также размещать его в правом нижнем углу ветрового стекла. С 1 января2012 года талон требуется только для покупки полиса ОСАГО.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей