Руководитель «Тагилдорстроя» попросил прекратить разговоры о некачественном ремонте дорог в Нижнем Тагиле

Владимир Прокопьевич рассказал, что к началу сезона ремонта дорог в городе их предприятие готово полностью. Уже прошла реконструкция асфальто-бетонного завода, на которую было потрачено порядка 4,5 млн. рублей, а именно: восстановлена личная лаборатория, идет оснащение оборудованием для самоконтроля выпускаемой продукции, а также получены новые рецепты от Свердловского НИИ, новая эмульсия, впервые внедрена технология использования минерального порошка.

Также внедрена новая технология - создана смесь, которую можно укладывать при температуре до минус 10 градусов, в основе смеси - цемент. По словам руководителя предприятия, данная смесь уже была опробована на дорогах города и «на сегодня ни одна из ям не "выскочила"». Также накануне на территории асфальто-бетонного завода была положена пробная партия холодного асфальта.

Владимир Юрченко предложил создать комиссию по проверке всех асфальто-бетонных заводов, чтобы высокое качество тагильского продукта было подтверждено и разговоры о плохом асфальте закончились раз и навсегда.

Мы готовы работать в круглосуточном режиме, вкладываем все силы в свою работу. И весь персонал уже устал от разговоров о плохом качестве, прошу их прекратить! -- обратился к присутствующим Владимир Юрченко.

Александр Сидоренко предложил после совещания в рабочем режиме провести объезд отремонтированных ранее участков, чтобы убедиться в этом.