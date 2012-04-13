В Детской городской больнице №3 Нижнего Тагила нарушают санитарное законодательство

Так, были выявлены нарушения санитарных правил и требований к внутренней отделке помещений и оборудованию санитарными проборами, такими как смесители с локтевым управлением и раковины. Помещения детской больницы не были должным образом оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции. Сотрудники нарушали правила производственного лабораторного контроля и проведения дератизационных мероприятий (истребление опасных грызунов).

Кроме того, руководство не выполнило предписание Роспотребнадзора, выданное ранее, 29 июня 2011 года. По результатам этой проверки сотрудники ведомства составили 3 протокола обадминистративном правонарушении, в том числе протокол по части 1 статьи 19.5 КоАП направлен в мировой суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности и назначения административного наказания. Далее было выдано предписание Главного государственного санитарного врачаюридическому лицу об устранении нарушений санитарных правил.