В. Исаева обратилась к дорожным строителям: сроки начала и окончания ремонта дорог в Нижнем Тагиле должны соблюдаться

Неоднократно на совещании задавались вопросы о сроках начала и окончания ремонтных работ - и представителям подрядчиков в первую очередь. Если говорить объективно, конкретные даты назывались скрепя сердце - участники совещания неохотно уходили от расплывчатых сроков «на следующей неделе» до оглашения точных дат. Поэтому некоторым из них Валентина Исаева назначала сроки утверждения той или иной документации самостоятельно и спорить с Главой никто не стал.