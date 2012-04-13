В. Исаева обратилась к дорожным строителям: сроки начала и окончания ремонта дорог в Нижнем Тагиле должны соблюдаться
13 апреля 2012, 18:17Общество
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Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось совещание по вопросам подготовки к сезону дорожно-строительных работ. Глава города Валентина Исаева потребовала от всех задействованных лиц обозначение и соблюдение четких сроков выполнения работ.
Неоднократно на совещании задавались вопросы о сроках начала и окончания ремонтных работ - и представителям подрядчиков в первую очередь. Если говорить объективно, конкретные даты назывались скрепя сердце - участники совещания неохотно уходили от расплывчатых сроков «на следующей неделе» до оглашения точных дат. Поэтому некоторым из них Валентина Исаева назначала сроки утверждения той или иной документации самостоятельно и спорить с Главой никто не стал.
Сейчас нельзя уходить от конкретных сроков работ, любая задержка - и мы отодвигаем сроки выполнения всего ремонта дорог! А надо помнить, что в августе у города юбилей и все работы должны быть закончены заранее сказала Валентина Исаева.
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