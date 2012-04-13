В Нижнем Тагиле в небо взлетят «пасхальные фонарики»

Во-первых, как сообщалосьранее, в пасхальное воскресенье пройдеткрестный ход, который завершится службой на Театральной площади ираздачей верующим Благодатного огня из Иерусалима.

Во-вторых, 15-го апреля от здания епархии в небо взлетят десятки фонариков. В этот день в Нижнем Тагиле пройдет флешмоб «В Пасху – небо ближе!».

С местом проведения акции организаторы определились не сразу. Былвыбран вариант запустить небесные фонарики от здания епархии в центре города.Акция начнется в 19.00, но участники собираются заранее – в18.40.

Предположительно, запускать в небо фонарики будут около 60 человек. Но, по словамодного из участников акции Андрея Ивановича, пасхальный флешмоб состоится, даже если народу будетменьше.