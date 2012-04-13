В Нижнем Тагиле в небо взлетят «пасхальные фонарики»
13 апреля 2012, 15:55Общество
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Нижнетагильская епархия встречает свою первую Пасху рядом событий.
Во-первых, как сообщалосьранее, в пасхальное воскресенье пройдеткрестный ход, который завершится службой на Театральной площади ираздачей верующим Благодатного огня из Иерусалима.
Во-вторых, 15-го апреля от здания епархии в небо взлетят десятки фонариков. В этот день в Нижнем Тагиле пройдет флешмоб «В Пасху – небо ближе!».
С местом проведения акции организаторы определились не сразу. Былвыбран вариант запустить небесные фонарики от здания епархии в центре города.Акция начнется в 19.00, но участники собираются заранее – в18.40.
Предположительно, запускать в небо фонарики будут около 60 человек. Но, по словамодного из участников акции Андрея Ивановича, пасхальный флешмоб состоится, даже если народу будетменьше.
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