В Нижнетагильской центральной библиотеке состоится встреча с писателем Геннадием Азановым
13 апреля 2012, 15:35Общество
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20 апреля писатель, поэт и помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области Николая Малых Геннадий Азанов приглашает тагильчан на творческую встречу.
Как рассказывают в библиотеке, Геннадий Георгиевич был в рядах комсомольцев, работал 1-ым секретарём горкома ВЛКСМ, секретарём горкома КПСС, затем - в обкоме партии. Он закончил худграф НТГПИ, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Азанов - кандидат исторических наук, преподавал в Уральской академии государственной службы.
С творчеством писателя можно познакомиться на сайте библиотеки.
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