В Нижнетагильской центральной библиотеке состоится встреча с писателем Геннадием Азановым

Как рассказывают в библиотеке, Геннадий Георгиевич был в рядах комсомольцев, работал 1-ым секретарём горкома ВЛКСМ, секретарём горкома КПСС, затем - в обкоме партии. Он закончил худграф НТГПИ, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Азанов - кандидат исторических наук, преподавал в Уральской академии государственной службы.