В. Путина и В. Исаеву пригласили на митинг, посвященный дорогам Нижнего Тагила

Традиционный автопробег по городскому бездорожью и соответствующий митинг запланированы на 19 мая. Цель акции – привлечьвнимание федеральных властей к неудовлетворительному состоянию местныхавтострад.

По словам лидера движения «Тагил без ям» Никиты Чапурина, для того,чтобы привести в порядок все дороги города, требуется как минимумполтора миллиарда рублей, а реализация обещаний губернских и местныхвластей позволит произвести дорожные работы в этом году только на 500миллионов рублей.

Стоит уточнить, что в прежние годы денег на ремонт тагильских дорогвыделялось в пять раз меньше, и есть факты, что город, претендующийсегодня на звание второй столицы Среднего Урала, не мог освоитьвыделенные средства в полном объеме.

Приедет ли Путин в Нижний Тагил, к сожалению, пока неизвестно. По однойверсии, нового президента РФ в городе ждали уже на следующей неделе, апо другой – визит в Нижний Тагил, активно поддержавший премьера напрезидентских выборах, все-таки состоится, но после официальнойпроцедуры инаугурации 7 мая.

«Я действительно отправил приглашение Владимиру Владимировичу поспециальной электронной почте. Ответ в таких случаях отправляется втечение месяца», - сообщил сегодня Н.Чапурин.

Что касается В.Исаевой, то она активистам свое согласие присутствоватьна митинге якобы подтвердила. Однако, уверяют работники аппарата мэрии,именно в мае градоначальница собирается отгулять не полностьюиспользованный в 2011 году отпуск. Об этом же, кстати, глава городавслух помечтала и на традиционной встрече с местной прессой.