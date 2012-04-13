Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В. Путина и В. Исаеву пригласили на митинг, посвященный дорогам Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В. Путина и В. Исаеву пригласили на митинг, посвященный дорогам Нижнего Тагила

13 апреля 2012, 16:57ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?