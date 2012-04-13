Весенняя сервисная акция для автомобилей SKODA!

Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA!



Долгая зима наконец-то осталась позади! Это было непростое время для вашего автомобиля, и поэтому мы решили его проверить у наших "терапевтов"!

Мы подготовили для вас привлекательные предложения по диагностике двигателя и тормозной системы. Ведь основные зимние испытания пришлись именно на эти узлы!

Так что приезжайте, проверьте здоровье своего автомобиля и смело продолжайте свой путь!



Пакет "Двигатель"

Диагностика двигателя по фиксированной цене 599 руб.

- компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей блока управления);

- проверка свечей зажигания;

- проверка состояния воздушного фильтра



Комплект свечей зажигания и воздушный фильтр с выгодой от 20 % (при необходимости замены)



Пакет "Тормозная система"

Диагностика тормозной системы по фиксированной цене 599 руб.

- проверка герметичности тормозной системы;

- проверка толщины тормозных колодок и дисков;

- проверка качества тормозной жидкости



Тормозные колодки и диски с выгодой от 20% (при необходимости замены)