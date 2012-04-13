Весенняя сервисная акция для автомобилей SKODA!
Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA! Долгая зима наконец-то осталась позади! Это было непростое время для вашего автомобиля, и поэтому мы решили его проверить у наших "терапевтов"!Мы...
Уважаемые владельцы автомобилей ŠKODA!
Долгая зима наконец-то осталась позади! Это было непростое время для вашего автомобиля, и поэтому мы решили его проверить у наших "терапевтов"!
Мы подготовили для вас привлекательные предложения по диагностике двигателя и тормозной системы. Ведь основные зимние испытания пришлись именно на эти узлы!
Так что приезжайте, проверьте здоровье своего автомобиля и смело продолжайте свой путь!
Пакет "Двигатель"
Диагностика двигателя по фиксированной цене 599 руб.
- компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей блока управления);
- проверка свечей зажигания;
- проверка состояния воздушного фильтра
Комплект свечей зажигания и воздушный фильтр с выгодой от 20 % (при необходимости замены)
Пакет "Тормозная система"
Диагностика тормозной системы по фиксированной цене 599 руб.
- проверка герметичности тормозной системы;
- проверка толщины тормозных колодок и дисков;
- проверка качества тормозной жидкости
Тормозные колодки и диски с выгодой от 20% (при необходимости замены)
А также вас ждут оригинальные сезонные аксессуары, которые сделают ваш отдых комфортным и позитивным с дополнительной выгодой!
И не забудте позаботиться о хорошей обуви для автомобиля!
Ваши зимние шины достойно перенесли все испытания, которые выпали на их долю зимой! Пора им отдохнуть и набраться сил! Одним словом, пришло время летних шин MISHLEN Energy Saver!
Подробности акции по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64
Мы ждем вас ежедневно с 9:00 до 21:00 на Красноармейской, 198 А!
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил!