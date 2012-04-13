Во всемирный день рок-н-ролла тагильские рокеры признаются, что с нетерпением ждут лета

С нетерпением ждем лета, чтобы устраивать концерты на открытом воздухе. Планируем поиграть на реке Чусовая (камень Омутной), вдоволь повеселиться на байк-слётах, ну, и, как всегда, играть для тех людей, кому это интересно рассказал гитарист и исполнитель группы Олег Вахрушев.

Оркестрик любит выступать с другими рок-коллективами Нижнего Тагила и области на разных концертахи сейшнах. В ближайшее время «Baker Makers» планируют совместные концерты с группами «Новый Край», «Sokol'Z Band». «Может, еще кто-то присоединится для создания позитива», - отмечает Олег. По его словам, в Тагиле есть очень сильные команды рокового направления, готовые всегда давать драйв!

Ведь рок'н'ролл - это не просто исполнение песен, - это создание настроения, располагающего к тому, чтобы люди становились добрее, общительнее, чтобы им хотелось творить нечто хорошее. Лично я именно с этой целью и играю в группе делится своим мнением музыкант.