Второклассников Нижнего Тагила начинают готовить к будущей профессии

По словам сотрудников пресс-службы УВЗ, это мероприятие является первым опытом работы с младшими школьниками. Обычно профориентационная работа всегда проводилась с детьми с пятого класса. Вообще в школе №8 Нижнего Тагила давно ведется деятельность, ориентирующая ребят на интерес к железнодорожной и вагоностроительной тематике. При учебном заведении даже создан профильным техникум на базе УрГУпс. Начиная с 2011 года, теоретические занятия здесь ведут и специалисты «Уралвагонзавода», практика проходит в производственных цехах предприятия.