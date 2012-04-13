Второклассников Нижнего Тагила начинают готовить к будущей профессии
В рамках давно сложившегося сотрудничества между школой №8 Дзержинского района и Уралвагонзаводом, учеников второго класса посвятили в юные железнодорожники.
По словам сотрудников пресс-службы УВЗ, это мероприятие является первым опытом работы с младшими школьниками. Обычно профориентационная работа всегда проводилась с детьми с пятого класса. Вообще в школе №8 Нижнего Тагила давно ведется деятельность, ориентирующая ребят на интерес к железнодорожной и вагоностроительной тематике. При учебном заведении даже создан профильным техникум на базе УрГУпс. Начиная с 2011 года, теоретические занятия здесь ведут и специалисты «Уралвагонзавода», практика проходит в производственных цехах предприятия.
Как отметили в пресс-службе, плоды от профориентационной работы есть. В качестве выпускного экзамена учащиеся школы все чаще стали выбирать физику. Для практических занятий ею предприятие закупило современное лабораторное оборудование.
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