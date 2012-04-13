За Тагил взялись серьезно: свыше 100 млрд рублей поступит в город до 2015 года

Об этом сообщила глава города Валентина Исаева на встрече сжурналистами. Глава города отметила, что в Нижнем Тагиле в ближайшембудущем отойдут от чисто отраслевого принципа развития. Уже сегодняопределены несколько территориальных точек экономического роста:«микрорайон Вагонка», «микрорайон Гальянка», «Демидов-парк», «гораБелая», «гора Долгая». Комплексное развитие данных территорий будетспособствовать улучшению всей социально-экономической сферы Тагила,сообщает пресс-служба Администрации города.