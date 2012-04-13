За Тагил взялись серьезно: свыше 100 млрд рублей поступит в город до 2015 года
13 апреля 2012, 09:39Общество
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Инвестиционные средства направят на реализацию проектов по развитию Нижнего Тагила, которому по решению областного правительства будет присвоен статус административного промышленного центра Горнозаводского управленческого округа, по сути – второй столицы региона.
Об этом сообщила глава города Валентина Исаева на встрече сжурналистами. Глава города отметила, что в Нижнем Тагиле в ближайшембудущем отойдут от чисто отраслевого принципа развития. Уже сегодняопределены несколько территориальных точек экономического роста:«микрорайон Вагонка», «микрорайон Гальянка», «Демидов-парк», «гораБелая», «гора Долгая». Комплексное развитие данных территорий будетспособствовать улучшению всей социально-экономической сферы Тагила,сообщает пресс-служба Администрации города.
Валентина Исаева подчеркнула, что глава региона Александр Мишарин и областное правительство настроены помогать городу развиваться.
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