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За Тагил взялись серьезно: свыше 100 млрд рублей поступит в город до 2015 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За Тагил взялись серьезно: свыше 100 млрд рублей поступит в город до 2015 года

13 апреля 2012, 09:39Общество
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