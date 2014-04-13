Через неделю тагильчане отметят Пасху - послание епископа Иннокентия

В преддверии светлого дня с посланием обратился епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Публикуем обращение:

«Радуйтесь!» – с этим словом Воскресший обратился к встретившим Его мироносицам (Мф. 28, 9). И оно как семя полной жизнью прозябло в тех, кто поверил… Оно и поныне живет в сердцах святых. Вспомним преподобного Серафима Саровского: «Христос воскресе» – говорил он каждому приходящему, и каждого называл «радость моя».

В этой радости суть нашей веры. Радость – это отверстые Царские врата, через которые к нам снизошел Сын Божий, Отчее Слово, во всем, кроме греха, подобный нам, Тот, Кто для нашего спасения озарит и укажет путь, воспримет наши грехи, сойдет во ад, подаст Духа Святого, и мы через все это сделаемся ближе Богу, освободимся «от работы вражией». «Со Христом жив, мирен, радостен, доволен; без Христа мятусь, скорблю, ничем не доволен, мертв духовно. С Ним творю правду и святыню, без Него беспрестанно согрешаю, стопы мои колеблются», – говорили святые отцы.

Жизнь Иисуса стремительна как молния. Это прежде всего – цель; ученики чувствовали, что у Него был некий план, подобно полководцу. Он требовал от них решимости стоять до конца. Его Евангелие не имело ничего общего с мечтательностью и расслабленностью. И Он соделал апостолов, смертных людей, победителями мира, мощнокрылыми орлами, учинил их добрыми ангелами Вселенной, посрамившими «диавола и аггелов его».

Христос завещал нам не учение, но Самого Себя. Апостолы, выйдя на общественное служение, не цитируют Нагорную проповедь, но говорят: «Он умер за наши грехи и воскрес», «язвою Его мы исцелились» и «мы проповедуем Христа распятого, иудеем соблазн, эллином безумие» (1 Кор. 1, 23). Апостольская проповедь со времени основания Церкви была проповедью о воскресшем Христе, а сами апостолы называли себя «свидетелями» Воскресения (Деян 2. 32; 3. 15). Ибо Воскресение – основахристианской веры, и «если Христос не воскрес, – говорит ап. Павел христианам Коринфа, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15. 14).

Христос есть мера всех вещей – Божественных и человеческих. Он – духовное солнце, освещающее все мироздание. Через Него открыт для нас путь к Отцу. Христос победил мир (Ин. 16, 33), и уже нет никого, кто мог бы ограничить Его благую власть.

И мы через наше покаяние, обогащенные опытом этой победы, уподобляемся Единородному Сыну; ад уже не владеет нами, и мы смотрим на него без прежнего ужаса.

Наша христианская Пасха есть избавление от рабства греха и смерти, восхождение от земных форм бытия к небесным, к бессмертию. Именно Христос – истинный Центр всего мироздания, самым содержанием Которого является любовь – она выводит человека в просторы божественной вечности. Когда сила этой любви прикасается к нашему сердцу, оно раскрывается до беспредельности и радостно объемлет весь мир, всю тварь. В этой любви залог нашего единства, единства во Христе: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17, 21).

Будем же крепить это единство во Христе в столь трудное время, полное вражды и разделений. В святые пасхальные дни не только молитвенно возрадуемся с нашими ближними, но вспомним о нуждах и печалях тех, кто скорбит и страждет «на стране далече». Будем воспринимать их как своих родных, молиться о них, болеть об их спасении, забывая самих себя. Сделаем для них все, как бы далеко они не находились. Когда нас соединяет Христос, расстояний нет.

Искренне поздравляю наших пастырей Церкви Христовой, монашествующих и мирян епархии со светлым праздником Святой Пасхи Господней и призываю всех к сугубой молитве «о мире всего мира и о спасении всех», чтобы войти нам в радость единения и сыновней любви ко Христу Воскресшему.

Вистину Воскресе Христос!