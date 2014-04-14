Компания Volvo разработала надувное детское кресло
Компания Volvo представила прототип надувного детского автомобильного кресла, вес которого составляет менее пяти килограммов. Сиденье устанавливается против направления движения машины и надувается за сорок секунд.
В основе конструкции, по словам представителей Volvo, лежит «инновационная система» для накачки кресла. Однако ни технические подробности, ни срок запуска такого кресла в продажу, не уточняются. Известно лишь, что при его создании использованы водоотталкивающие материалы, а для подачи и удаления воздуха используется встроенный насос, который активируется нажатием на кнопку.
Кроме того, сиденье может поддерживать связь с автомобилем по Bluetooth и подкачиваться дистанционно. В сложенном виде кресло способно поместиться в сумку или рюкзак (размеры от 45x50x20).
Ранее компания Volvo представила и другие комплексы безопасности. Среди них: система, которая поможет избежать случайного съезда на обочину, поможет машинам самостоятельно тормозить перед велосипедистами и маневрировать в дорожном потоке.
В 2012 году Volvo представила первую в мире подушку безопасности для пешеходов, однако затем компания сообщила об отказе от этой технологии в пользу электронных систем.