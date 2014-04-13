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Во вторник в Нижнем Тагиле стартует городской конкурс чтецов к 200-летию Лермонтова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во вторник в Нижнем Тагиле стартует городской конкурс чтецов к 200-летию Лермонтова

13 апреля 2014, 09:55Общество
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