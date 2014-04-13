Во вторник в Нижнем Тагиле стартует городской конкурс чтецов к 200-летию Лермонтова
13 апреля 2014, 09:55Общество
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С 15 по 17 апреля в Центральной детско-юношеской библиотеке (ул. Карла Маркса, 11) пройдет городской конкурс чтецов, посвященный к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Произведение великого автора в двух возрастных номинациях будут читать учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений Нижнего Тагила. При подведении итогов жюри учитывает выразительность чтения, актерское мастерство, оригинальность оформления выступления.
Первоначально конкурсная программа была рассчитана на один день, но когда число заявок превысило две с половиной сотни, стало ясно, что творчеству Михаила Лермонтова необходимо уделить больше времени.
Поэтический день будет начинаться в библиотеке в 14.00, в конце каждого – жюри объявляет итоги. 17 апреля с 13.00 дополнительная площадка для гальянских школьников будет работать в Политехнической гимназии.
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