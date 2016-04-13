Беспилотный летательный аппарат будет искать пожары в лесах Свердловской области

Теперь помимо классических методов патрулирования лесов, таких как наземное патрулирование и патрулирование с помощью авиации, будет проводиться патрулирование с помощью БПЛА. В этом году будет оцениваться эффективность беспилотного аппарата в этом виде деятельности:

Мы заключили договор на 16,5 летных часов беспилотника. Это немного и связано с тем, что мы хотим посмотреть на эффективность беспилотного аппарата в сравнении с другими летательными аппаратами. Если он в этом году себя хорошо проявит, то в следующем году возможно заключение договора на большее количество часов.

Для нас это новый контракт, который ещё ни разу не заключался на такой вид техники. Обычно для патрулирования мы используем легкомоторные самолеты, -- рассказал пресс-секретарь Департамента лесного хозяйства Свердловской области журналисту TagilCity.ru.

Использовать БПЛА выходит намного дешевле, чем даже легкомоторным самолетом. Для выявления пожаров в арсенале летательного аппарата есть несколько камер, в том числе инфракрасная. Скорость полета составляет более 100 км/ч. Аппарат будет патрулировать маршрут протяженностью 375 километров.

Для обслуживания и ремонта данного оборудования нужны качественные инструменты. На сайте http://www.techleader.ru/products/apelas представлены различные наборы качественных профессиональных инструментов. Причем заказать их можно из любой точки России.