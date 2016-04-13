Новое вкусное место в Нижнем Тагиле!

Одно из самых популярных в Нижнем Тагиле кафе японской и китайской кухни сообщает о своем открытии на новом месте! Теперь Роллбар "Сушилка" находится по адресу ул. Садовая,д.3, что справа от дома быта "Эра".

Руководство компании утверждает, что изменлися только адрес. Идеальное качетво блюд и превосходный сервис остались неизменными!

Для приготовления блюд японской, китайской, тайской кухонь используются нацианальные продукты и уникальные технологии, что позволяет достигать изумительных вкусовых сочетаний!