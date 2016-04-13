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Новый дом «под ключ»? Легко! Всего от 785 тысяч рублей!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый дом «под ключ»? Легко! Всего от 785 тысяч рублей!

13 апреля 2016, 17:00ОбществоМарина
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