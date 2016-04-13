Новый дом «под ключ»? Легко! Всего от 785 тысяч рублей!

Сегодня на рынке много строительных компаний, много предложений. Они предлагают широкий ассортимент: можно построить стандартный простенький дом, можно построить целый замок. Всё зависит от финансовых возможностей и потребностей будущего хозяина дома.

Приняв решение о постройке нового дома, у людей возникает много вопросов. Редакция TagilCity.ru решила озвучить основные из них и дать ответы.

Сколько стоит постройка дома? Хватит ли мне денежных средств?

Эти и другие вопросы редакция TagilCity.ru решила адресовать Олегу Осинцеву, директору строительной компании «Русский стиль».

Если говорить о садовых домиках - их мы строим практически по себестоимости, от 460 тысяч рублей. Это делается для того, чтобы наши сады выглядели более прилично, чтобы они украшали внешний вид пригорода и коллективных садов. Очень приятно видеть красивые дома, узнавать среди них свои творения говорит он, и добавляет:

У компании в основном индивидуальные проекты. Когда к нам приходит заказчик, часто мы берем шаблонный проект, но, по мере работы с клиентом, поправляем его под желания заказчика. При этом мы прорабатываем проект в мельчайших подробностях -«под ключ»: начиная от фундамента и заканчивая дизайном внутренней и внешней отделки. Мы обсчитываем материалы, стоимость строительства, подумываем систему коммуникаций.

Заказчик видит общую картину, может рассчитать свои финансовые возможности так, чтобы ему хватило заехать в дом, а не забросить его на годы. На начальном этапе он может, например, отказаться от лишнего этажа или комнаты. Также он остановится только на коробке. Хотя, когда человек видит то, что будет внутри дома, у него появляется больше желания сделать всё «под ключ».

Проще говоря, мы берём голый участок и проектируем весь дом от и до. Заказчик должен только показать угол дома – поставить один колышек, иногда мы сами подсказываем, как расположить дом.

Помимо вышесказанного, стоит заметить, что в настоящее время в компании «Русский стиль» проходит акция: «Дом под ключ». Это дом 6х6 метров, с террасой, коммуникациями и необходимой мебелью внутри. Стоимость такого симпатичного домика от 785 тысяч рублей.

Дом под ключ от 785 000 руб.

Следующий вопрос, который обычно возникает у будущего хозяина дома: как долго продлится строительство?

Люди обращаются в разные фирмы, многие строительные организации обещают возвести дома в короткие сроки - буквально за пару месяцев. Вот что говорит Олег Осинцев по этому поводу:

Быстро строятся каркасные дома. Они устанавливаются за 1-1,5 месяца, строительство домов из других материалов занимает 3-4 месяца. Но в любом случае возведение дома происходит за один сезон. Однако, стоит иметь в виду, что после возведения коробки и установки перекрытий, дом должен устояться.

В домах из дерева или камня внутреннюю и наружную отделку лучше делать через год, после того, как дом даст усадку. Деревянный дом должен пройти все температурные режимы; у каменных домов нужно провести отопление, дождаться высыхания стен, и только после этого приступать к отделке. Если во время периода усадки будет движение фундамента – появятся трещины, и внутренняя отделка будет испорчена. Поэтому когда кто-то обещает короткие сроки, не стоит обольщаться.

У каркасных домов небольшая толщина стен, но при этом они обладают хорошей изоляцией. Каркасные дома практически не дают усадки, поэтому к отделочным работам можно приступать достаточно скоро.

Я не разбираюсь в строительстве. На что обратить внимание при выборе строительной фирмы?

Летом строительный рынок наполняют бригады «шабашников», у которых цель - заработать побольше денег, сделать это быстро - за один сезон. Они ставят коробку, прибыль забирают, а что будет дальше с домом заказчика - им уже не важно. В таких домах потом оказывается много недоделок, у хозяев опускаются руки, а «недостройки» простаивают годами. Как не столкнуться с недобросовестными строителями?

У организации должна быть лицензия на строительство и опыт. Должен сказать, - говорит директор компании, - к нам часто обращаются клиенты, у которых, к примеру, уже сделан фундамент, или коробка стоит – крыши нет, или дом требует отделки. Часто на таких объектах приходится устранять ошибки, допущенные «бродячими бригадами». Они «срубили» деньги, заказ выполнили, а как дальше будут развиваться события – их уже не волнует. Устранять недостатки после таких «горе-строителей» бывает сложнее, чем построить новый дом. Поэтому удобно, когда всё делает одна организация. У нашей организации есть лицензия, компания несёт ответственность и даёт гарантию на свои постройки. В Нижнем Тагиле «Русский стиль» работает более десяти лет.

Я готов заказывать дом! Но какой?

Компания «Русский стиль» предлагает разные виды построек: каркасные дома, деревянные дома ручной рубки, каменные дома, дома из профилированного бруса. Кроме этого, конечно, бани, беседки, мансарды, заборы.

Раньше строили 90% каменных домов, 10% - деревянных, - говорит директор компании, - сегодня ситуация поменялась с точностью до наоборот: 90% домов строят из дерева, 10% делают их из камня.

Каменные дома из кирпича красивы и монументальны, к тому же они надежны и долговечны. Их строят не только из кирпича, но и из современных блочных материалов: шлакоблок, твинблок и теплоблок – в «Русском стиле» выбор большой.

Сегодня кирпич дорогой, мало из него строят, иногда облицовывают отмечает Олег Владимирович.

Компания «Русский стиль», благодаря новым технологиям производства строительных материалов, может построить каменный дом даже дешевле деревянного.

Проект дома из камня «ДК-1» от 836 300 руб.

Проект дома из камня «ДК-2» от 1 347 800 руб.

Проект дома из камня «ДК-73» от 1 644 200 руб.

Проект дома из камня «ДК-78» от 1 856 300 руб.

Наиболее практичным и современным материалом на сегодняшний день является профилированный брус. Дома для круглогодичного проживания лучше делать из него. Дома из профилированного бруса долговечны, красивы снаружи и изнутри, выглядят богато, благородно. Профилированный брус является экологически чистым материалом, изготавливается из хвойных пород дерева. Стены, сделанные из такого материала, «дышат», обеспечивая естественный воздухообмен. В то же время особая система бруса «шип плюс паз» не дает воде проникнуть внутрь, швы не продуваются, в доме сохраняется тепло.

В компании «Русский стиль» максимально низкие цены на профилированный брус не только в нашем городе, но в Свердловской области. Это связано с тем, что фирма имеет собственное производство. Организация поставляет брус и в Екатеринбург, и за пределы области: в Уфу, Тюмень, Курган. Причем другие города заказывают дома сразу домокомплектами, с инструкцией по сборке. В Нижнем Тагиле компания «Русский стиль» осуществляет сборку сама.

Проекты домов из профилированного бруса «ДПБ-7» от 1 088 600 руб. до 1 274 600 руб.

Проект дома из профилированного бруса «ДПБ-11» от 1 640 000 руб.

Проект дома из профилированного бруса «ДПБ-14» от 2 280 000 руб.

Проект дома из профилированного бруса «ДПБ-13» от 2 480 000 руб.

Проект дома из профилированного бруса «ДПБ-15» от 2 960 000 руб.

Многие выбирают каркасные дома. Они строятся быстро, но следует отметить, что технологически каркасный дом построить сложнее любого другого, рабочие должны иметь соответствующую квалификацию и опыт, современные инструменты и грамотный проект. К счастью, всё это может предоставить компания «Русский стиль».

Проект каркасного дома «ДК-62» 1 632 200 руб.

Проект каркасного дома «ДК-64» 1 782 300 руб.

Проект каркасного дома «ДК-69» 2 496 300 руб.

Иметь дело надо только с опытными строителями

Компания «Русский стиль» начала работать в Нижнем Тагиле более десяти лет назад, в 2004 году. До этого, с 1994 года, строительная организация работала в Екатеринбурге. Директор «Русского стиля», Олег Осинцев, приехал в наш город выполнять заказы на строительство коттеджей на Фотеево. В те годы многие возводили себе каменные «навороченные дворцы». Директор компании не собирался оставаться в нашем городе, думал закончить строительство и вернуться в столицу области. Но один заказ сменялся другим, работал метод рекомендаций.

Постепенно строительство пошло, знакомые знакомых стали заказывать у нас дома, так и я остался в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге теперь бываю редко, мне нравится Нижний Тагил говорит Олег Владимирович.

В течение всего периода работы компания набиралась опыта, осваивала новые материалы и инструменты. Сегодня в компании работают квалифицированные опытные рабочие, организация ориентируется на спрос и потребности клиентов.

Ценовая политика компании «Русский стиль» не меняется, несмотря на курсы валют и кризис в стране. Цены на строительные материалы и на услуги остаются конкурентноспособными, фиксированы на уровне 2014 года.