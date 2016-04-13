Одна из гимназий Нижнего Тагила была включена в рейтинг 200 лучших школ России (ФОТО)

Рейтинг был опубликован в понедельник рейтинговым агентством RAEX. Главным критерием при составлении рейтинга была успешность поступления выпускников школ в ведущие российские вузы. Наибольшей популярностью у выпускников школ, попавших в ТОП, пользовались следующие ВУЗы: МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ и Уральский федеральный университет им. Ельцина.

Единственной школой из Нижнего Тагила, включённой в ТОП-200, стала Гимназия №18. Составители расположили её на 197 месте.

Подход к образованию у нас очень серьёзный. Потому и результаты есть. У нас традиционно высокий процент поступления выпускников в ВУЗы на бюджет. Кроме того, в прошлом году нашу гимназию с золотой медалью закончили 13 человек. Один выпускник был удостоен премии президента, ещё один губернаторской премии прокомментировала журналисту TagilCity.ru заместитель директора Гимназии №18 по воспитательной работе Панкова Марина.

TagilCity.ru напоминает, основной период проведения ЕГЭ начнётся уже 27 мая. После него выпускники вновь направят свои документы в различные ВУЗы. По результатам приёмной компании ВУЗов 2016 года эксперты будут составлять новые рейтинги.