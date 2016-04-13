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Одна из гимназий Нижнего Тагила была включена в рейтинг 200 лучших школ России (ФОТО)
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Одна из гимназий Нижнего Тагила была включена в рейтинг 200 лучших школ России (ФОТО)

13 апреля 2016, 16:05ОбществоПавел Щербина
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