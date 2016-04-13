Пора на отдых: в Нижнем Тагиле идет прием заявок на путевки в детские лагеря

Прием заявок на первую смену в загородных лагерях закончится в конце текущей календарной недели – в воскресенье в 20:00. Подать заявление на вторую смену можно будет в период с 13 по 17 мая. Заявки на третью смену будут приниматься в июне – с 9 по 13 число. Наконец, с 6 по 10 июля можно подать заявление на четвертую смену.