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Пора на отдых: в Нижнем Тагиле идет прием заявок на путевки в детские лагеря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пора на отдых: в Нижнем Тагиле идет прием заявок на путевки в детские лагеря

13 апреля 2016, 08:40ОбществоТимофей Данилов
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