Пора на отдых: в Нижнем Тагиле идет прием заявок на путевки в детские лагеря
В Нижнем Тагиле с каждым днем становится все теплее. И до лета осталось всего ничего. А значит, пора подумать о том, где будет отдыхать в каникулы ваш ребенок.
Прием заявок на первую смену в загородных лагерях закончится в конце текущей календарной недели – в воскресенье в 20:00. Подать заявление на вторую смену можно будет в период с 13 по 17 мая. Заявки на третью смену будут приниматься в июне – с 9 по 13 число. Наконец, с 6 по 10 июля можно подать заявление на четвертую смену.
Напомним, подача заявлений осуществляется в МФЦ, а также через Единый портал госуслуг или портал образовательных услуг.
При подаче заявки необходимо предоставить:
Подробная информация о сроках и выдачи путевок, необходимых документах, а также полный перечень летних лагерей для детей, размещена на сайте управления образования города.
В 2016 году Свердловская область, на оздоровление школьников в загородных лагерях, выделила порядка 1 миллиарда 120 миллионов рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru