Тагильские спасатели рассказывают жителям о том, как спастись во время паводка
13 апреля 2016, 16:30ОбществоТимофей Данилов
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В Свердловской области начался весенний паводок. Из-за перелива воды на дороге Камышлов-Ирбит-Туринск ГИБДД сегодня перекрыло движение. Метеорологи прогнозируют крупнейший паводок за последние десятилетия. Многие свердловские села оказались оторванными от цивилизации: вода затопила дороги и мосты, сообщает Е1.RU.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи со сложившейся ситуацией, центр защиты населения и территории Нижнего Тагила напомнил горожанам основные правила по действиям в зоне внезапного затопления:
- прежде всего, важно не паниковать. Быстро соберите необходимые вещи, документы, лекарства, деньги и продукты;
- помогите эвакуироваться старикам, детям и инвалидам;
- перед уходом нужно отключить электричество и газоснабжение, затушить огонь в печах;
- все окна и двери должны быть закрыты. По возможности заколотите досками окна и двери на первом этаже. Отворите хлев, чтобы скот смог спастись;
- прибытия спасателей ожидайте на верхних этажах, в чердачном помещении, на крышах или деревьях. Также необходимо подавать сигналы спасателям, чтобы те быстрее вас обнаружили;
- по возможности, окажите первую медпомощь пострадавшим;
- если вы оказались в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, чтобы они не мешали вашему передвижению;
- не переполняйте спасательные катера, лодки и плоты;
- по возвращению домой после затопления, убедитесь, что фундамент здания не размыло. Не заходите в помещение, пока не убедитесь, что сверху на вас ничего не рухнет. Проветрите комнаты – иногда в них могут скапливаться вредные газы. Запрещается включать газовую плиту, пока не убедитесь, что утечки газа не произошло;
- употреблять подмоченные продукты не рекомендуется – они могут быть загрязнены болезнетворными микроорганизмами. По аналогичной причине, возбраняется пить воду из колодцев.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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