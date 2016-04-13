Тагильские спасатели рассказывают жителям о том, как спастись во время паводка

по возвращению домой после затопления, убедитесь, что фундамент здания не размыло. Не заходите в помещение, пока не убедитесь, что сверху на вас ничего не рухнет. Проветрите комнаты – иногда в них могут скапливаться вредные газы.

Запрещается включать газовую плиту, пока не убедитесь, что утечки газа не произошло;