В Нижнем Тагиле прошел семинар по обеспечению информационной доступности для людей с ограниченными возможностями (ФОТО)

Прежде всего, участники семинара обсудили последние изменения в законодательстве в сфере поддержки инвалидов. Эти нововведения предусматривают адаптацию интернет-ресурсов учреждений культуры для людей с проблемами слуха, зрения, речи умственного развития.

Так, перед специалистами стоит важная задача: удовлетворить потребности как здоровых людей, так и людей с ограниченными возможностями здоровья. Последние, как известно, по-иному воспринимают, передают и обрабатывают информацию.

Тагильчане поделились своим опытом работы с инвалидами, рассказали о специальном разделе сайта библиотеки, а также об услугах и технических средствах для незрячих и слабовидящих пользователей.

Кроме того, были проведены мастер-классы по арт-терапии «Волшебный песок» и тифлокомментированию «Кинозал в библиотеке». Гостям города предложили с завязанными глазами слушать комментарии к видеоряду мультфильма «Маша и медведь». Если включить воображение, то можно «увидеть» то, что происходит на экране.

Своим жизненным опытом поделился житель Екатеринбурга Александр Меньшиков. Мужчина – тотально незрячий. Однако недуг не мешает Александру заниматься спортом, работать и реализовывать вместе с супругой уникальный интернет-проект «Опиши меня». На специальном сайте размещаются текстовые описания открыток, фотографий, картин, логотипов и видеоклипов.

Стоит отметить, что в Нижнетагильской городской библиотеке скоро появится мультстудия для «особых» детей.