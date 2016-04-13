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В Северном посёлке Нижнего Тагила талыми водами затоплен первый этаж дома: кто будет спасать утопающих? (ФОТО)
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В Северном посёлке Нижнего Тагила талыми водами затоплен первый этаж дома: кто будет спасать утопающих? (ФОТО)

13 апреля 2016, 14:45ОбществоПавел Щербина
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