В Северном посёлке Нижнего Тагила талыми водами затоплен первый этаж дома: кто будет спасать утопающих? (ФОТО)

После того как снега растаяли, выйти из подъезда стало возможно только в резиновых сапогах.

Раньше рядом с домом была труба, которая отводила от него воду. Но кто-то из металлистов [людей, сдающий металлолом – прим. ред] её выкопал и сдал. Не исключено, что металлисты как раз из этого дома рассказал журналистам TagilCity.ru главный инженер управляющей компании «Химэнерго» (далее УК) - Леонид Ковалёв.

Примечательно, что затопленный дом – один из первых в Нижнем Тагиле, где в 2015 году проводился капитальный ремонт. Но так сложилось, что дом ремонтировала компания «Стройдор», договор с которой был расторгнут из-за неудовлетворительного исполнения компанией своих обязанностей по капитальному ремонту.

Уже в этом году работу по капитальному ремонту этого дома продолжит компания «Стройкомплекс». В рамках капитального ремонта, вероятно, строители должны будут сделать отмостку, то есть возвести водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Но это случится не раньше лета 2016 года.

Однако не факт, что отмостка будет сделана, а даже если и будет, то исправит ли она сложившееся положение вещей?

Очевидно, что от дома нужно отвести воду, но здесь две проблемы. Первая – финансовая: жильцы восьми квартир подъезда накопили задолженность перед УК в 600 000 рублей. Вторая – техническая:

Дом находится в понижении. Как я могу проводить какие-то ремонтные работы? С одной стороны находится муниципальная дорога, с другой подстанция, там опутано кабелями. Какое право я имею проводить раскопки, укладывать какие-то трубы [для отвода воды – прим. ред.]? Мы отвечаем только за внутридомовые сети. Мы написали письма в Администрацию города с просьбой комиссионно обследовать и выдать нам рекомендации [по урегулированию сложившейся ситуации – прим. ред.] рассказал журналистам TagilCity.ru главный инженер УК - Леонид Ковалёв.