В воскресенье жители Нижнего Тагила будут протестовать против жестокого обращения с животными в российских цирках

В Нижнем Тагиле акция протеста пройдет 17 апреля на площади Молодежи, перед зданием КДК «Современник». Сбор назначен на 13:30, начало акции в 14:00.

За организацию пикета взялась Юлия Ч. Девушка уже более шести лет занимается зоозащитой, участвовала в прошлогодней акции «За цирк без животных» и «Антимеховом марше». В этом году тагильчанка решила провести пикет сама:

Наше движение общественное и добровольное. Гуманной дрессировки не существует, невозможно заставить животное добровольно делать то, что оно в принципе делать не хочет. Циркам стоит использовать другие альтернативы, ведь помимо животных существуют люди. Очень талантливые люди. Можно брать пример с «Cirque du Soleil». Нужно отказаться от использования дрессуры поделилась своим мнением с журналистом TagilCity.ru Юлия.

Помимо спорной дрессировки, нельзя забывать о том, что во время транспортировки о животных очень мало заботятся. Бывает, что их ограничивают в воде и еде, чтобы не было проблем с уборкой клеток от отходов жизнедеятельности. А между выступлениями звери сидят в далеко не просторных клетках, изнывая от скуки и отсутствия возможности гулять.

На пикет приглашаются все неравнодушные к данной проблеме тагильчане.