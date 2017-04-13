Чествование бывших малолетних узников концлагерей прошло в нижнетагильском центре «Золотая осень»

«Золотая осень» встретила в своих стенах тагильчан, которые находились в концлагерях, когда были совсем маленькими детьми. В наше время в Дзержинском районе 22 ветерана активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи и входят в состав районного совета узников, созданного в 1995 году. Они встречаются с подростками и делятся своими рассказами о своем тяжелом детстве.

В день чествования бывших малолетних узников все внимание было уделено только им. Учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы Дзержинского района подготовили концерт, ветеранам были подарены сувениры, буклеты и книги «Бескрылое детство в плену беспощадной войны» с воспоминаниями членов Совета несовершеннолетних узников о военном детстве от сотрудников «Золотой осени». Также всем были вручены подарочные наборы от спонсоров, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

Заместитель директора центра «Золотая осень» Галина Беляева обратилась со словами благодарности к собравшимся, пожелала им благополучия и здоровья. Глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко поблагодарил ветеранов за патриотическое воспитание молодёжи.