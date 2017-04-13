Использование в госорганах зарубежного программного обеспечения могут запретить в ближайшее время в России

Как пишет газета «Известия» , в скором времени планируется запретить участвовать в госзакупках иностранным фирмам, вводившим санкции против Крыма. Так, государственные и муниципальные органы с 2015 года обязаны пользоваться российским ПО, но допускается наличие элементов иностранного производства. Для этого создан реестр допустимого иностранного ПО.

Согласно нововведениям, список допустимого иностранного ПО может быть сужен, это делается в целях экономической независимости от других государств и в целях безопасности. На текущий момент в России разработано несколько качественных программ, которые смогут заменить иностранное ПО и работать на отечественном обеспечении.