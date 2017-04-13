Неизвестные отломали фонари подсветки у памятника первым комсомольцам Нижнего Тагила (ФОТО)

Менее года назад на площади перед КДК «Современник» началась бурная деятельность — там была уложена новая плитка, старый фонтан превратился в клумбу, а постамент памятника на площади был облицован новым гранитом. В числе прочего рабочие установили четыре осветительных прибора, которые должны были подсвечивать фигуры комсомольцев в вечернее время.

К настоящему времени целым остался только один такой прибор: два были полностью отломаны, а у третьего повреждено крепление.

В полиции Нижнего Тагила редакции портала TagilCity.ru сообщили, что информации о порче муниципального имущества к ним не поступало, соответственно поиск возможных вандалов пока не ведётся.

Подобные деяния далеко не редкость для Нижнего Тагила. Так, в прошлом году корреспондент портала TagilCity.ru запечатлел повреждения, нанесенные горожанами «Тагильской лагуне».