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Неизвестные отломали фонари подсветки у памятника первым комсомольцам Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестные отломали фонари подсветки у памятника первым комсомольцам Нижнего Тагила (ФОТО)

13 апреля 2017, 19:55ОбществоДенис Таратонов
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