Опасный для пешеходов тротуар на проспекте Вагоностроителей присыпан в Нижнем Тагиле, восстановить его планируется до лета (ФОТО)
В конце марта жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на невосстановленный перекоп на проспекте Вагоностроителей. В настоящее время сухая погода и присыпка щебнем притупили, но не решили проблему.
Напомним, из-за грязи на перекопе на пересечении пр. Вагоностроителей с ул. Чайковского горожане, в том числе молодые матери с колясками, вынуждены были обходить перекоп по проезжей части.
О проблеме было сообщено районной администрации. Спустя три недели журналисты TagilCity.ru лично посетили участок и увидели, что он был присыпан гравием. Ходить по нему, тем не менее, по-прежнему некомфортно. Велик риск, что с приходом дождей глина, перемешанная со щебнем, размокнет вновь, сделав участок труднопроходимым.
Фотографии от 12.04.2017 года.
В администрации Дзержинского района Нижнего Тагила поспешили заверить журналистов TagilCity.ru, что перекоп будет восстановлен.
Согласно графику восстановительных работ «Швабе», газон и тротуар на участке будут восстановлены. В данный момент точных сроков проведения работ именно на этом участке нет, но предполагается, что они будут проведены до июня текущего года сообщили журналистам TagilCity.ru в отделе по работе с обращениями.
© Павел Щербина, TagilCity.ru