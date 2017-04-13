Школа приемных родителей
13 апреля 2017, 11:10ОбществоЕкатерина
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Если вы хотите помочь ребенку вырасти достойным человеком своего общества, но сомневаетесь, или испытываете дефицит знаний, обратитесь к нам, в ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для...
Форма проведения занятий: очно - заочная
Занятия проводятся 2 раза в неделю по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса,42,каб.22.
По итогам обучения выдается свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации
Занятия проводят специалисты:
Макарова Наталья Павловна-руководитель Школы приёмных родителей
Асташева Галина Юрьевна-педагог-психолог
Устинов Константин Андреевич-психолог
Для получения более подробной информации ждём Вас по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черных, 19А. Тел.: 8 (3435) 45-02-11, факс: (3435) 48-67-82.
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