Страдающая провалами в памяти 79-летняя пенсионерка пропала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

С просьбой оказать содействие в поиске пенсионерки в редакцию портала TagilCity.ru обратились близкие старушки. Они назвали основные приметы, по которым неравнодушные смогут её опознать:

Бабушку зовут Молчанова Валентина Алексеевна. Она 1938 года рождения. Информацию о её месте нахождения близкие просят сообщать по телефонам: 8-919-370-13-33, 8-912-696-22-67 или обращаться в полицию (02).

Близкие бабушки сообщают, что когда они пришли к ней домой, дома работал телевизор, дверь была открыта, но её не было. Ранее она уже теряла память. Информацию о её возможном месте нахождения просим сообщать в отдел полиции №19 по телефону 97-69-32 рекомендовали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.