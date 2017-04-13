Страдающая провалами в памяти 79-летняя пенсионерка пропала в Нижнем Тагиле (ФОТО)
В Нижнем Тагиле 79-летняя бабушка ушла из дома №23 на ул. Попова на Тагилстрое 7 апреля. С тех пор родным и близким ничего неизвестно о её судьбе.
С просьбой оказать содействие в поиске пенсионерки в редакцию портала TagilCity.ru обратились близкие старушки. Они назвали основные приметы, по которым неравнодушные смогут её опознать:
- Рост 160-165 см.
- Телосложение: среднее.
- Волосы: седые.
- Глаза: серо-голубые, носит очки.
- Особые приметы: отсутствует 2 фаланга на указательном пальце.
- Была одета: темно-синий плащ, бурки, цветастый платок .
Бабушку зовут Молчанова Валентина Алексеевна. Она 1938 года рождения. Информацию о её месте нахождения близкие просят сообщать по телефонам: 8-919-370-13-33, 8-912-696-22-67 или обращаться в полицию (02).
В полиции информацию о пропаже бабушки подтвердили:
Близкие бабушки сообщают, что когда они пришли к ней домой, дома работал телевизор, дверь была открыта, но её не было. Ранее она уже теряла память. Информацию о её возможном месте нахождения просим сообщать в отдел полиции №19 по телефону 97-69-32 рекомендовали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
© Павел Щербина, TagilCity.ru